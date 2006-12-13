Цушко розпочав кадрові перестановки в МВС

17:25, 13 грудня 2006
Політика
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Міністр представив своїх заступників

Сьогодні міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО представив особовому складу МВС своїх нових заступників.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, першим заступником міністра призначено Михайла КОРНІЄНКА; заступником, начальником Департаменту кримінальної міліції призначено Миколу КУПЬЯНСЬКОГО; заступником міністра, начальником Головного слідчого управління МВС України призначено Василя БОДНЕРА; заступником міністра, начальником з громадської безпеки став Василь ФАТХУДИНОВ; Микола ПЛЕХАНОВ керуватиме кадрами та внутрішньою безпекою МВС України; Віктор СУСЛОВ призначений заступником міністра; Василь МАРМАЗОВ – заступником міністра у зв’язках з Верховною Радою та іншими органами державної влади.

 

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