Мороз поскаржився хорватському послу на оточення Ющенка

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ заявляє, що певні політики з оточення Президента прагнуть повернення до авторитарної системи управління і закликають до ревізії політичної реформи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним послом Республіки Хорватія в Україні Маріо МІКОЛИЧЕМ у зв‘язку із завершенням дипломатичної місії посла в Україні.

М.МІКОЛИЧ відзначив високий рівень політичних двосторонніх українсько-хорватських відносин. Він наголосив на необхідності розширення і поглиблення економічних зв‘язків між нашими країнами. Хорватія, за його словами, зацікавлена у розвитку двосторонньої співпраці у всіх галузях.

Посол висловив надію, що конституційна реформа в Україні буде запроваджена у повному обсязі, що, за його словами, стане запорукою стабільності влади у державі. Вирішальну роль у цьому, сказав він, має відігравати парламент.

У свою чергу О.МОРОЗ зазначив, що в Україні стабільна політична ситуація, але певні політики з оточення Президента прагнуть повернення до авторитарної системи управління і тому закликають до ревізії політреформи.

Голова ВР наголосив, що реформа на місцевому рівні обов‘язково буде здійснена. Україні, за його словами, потрібна європейська модель європейського самоврядування і державного управління. «Тоді реформи підуть скоріше, корупції стане менше і партії посядуть належне їм місце у суспільстві», - сказав О.МОРОЗ. «Від авторитарної недержави до демократії», - так охарактеризував голова Верховної Ради нинішню політичну ситуацію в Україні.

Під час зустрічі також було обговорено низку міжнародних питань. При цьому наголошувалося на посиленні позиції представників партій лівого спрямування у Європі.

Голова ВР нагородив М.МІКОЛИЧА Почесною грамотою Верховної Ради України «за особливі заслуги перед українським народом».