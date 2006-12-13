Люди Медведчука звинувачують Давидовича у провокації

СДПУ(о) звинувачує Центральну виборчу комісію в політичній провокації й бездіяльності з питання підведення підсумків збору підписів на підтримку проведення загальнодержавного референдуму про членство України в НАТО і Єдиному економічному просторі з Білоруссю, Казахстаном і Росією (ЄЕП).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі СДПУ(о).

«Чотири члени Центрвиборчкому перебувають у відпустці, а ще один приєднається до них найближчим часом. Склад комісії, що залишився на роботі, став недієздатним із причини відсутності необхідного за законом кворуму й, отже, не може ухвалити рішення за підсумками збору підписів ініціативними групами за проведення всеукраїнського референдуму щодо членства України в НАТО й участі в ЄЕП», - наголошується в повідомленні прес-служби.

Заступник голови СДПУ(о), секретар Кримського республіканського комітету Юхим ФІКС розцінює цей факт як політичну провокацію, яку «ЦВК здійснює протягом тривалого часу, виконуючи політичне замовлення». «Сьогодні над ЦВК та її керівництвом висить рішення Печерського суду, й це рішення вона зобов`язана виконати: для цього люди повинні бути відкликані з відпустки, щоб мати можливість підбити підсумки», - вважає він.

За його словами, 16 грудня в Криму пройде референдум з визначення позиції про вступ до НАТО. «Якщо ЦВК не ухвалить рішення й не оголосить результати збору підписів за народною ініціативою, то такі акції пройдуть по всій Україні й вся Україна стане антинатовським плацдармом. Цього, напевно, добивається голова ЦВК. Він повинен ухвалити рішення, інакше проти нього піднімуться люди й буде порушено кримінальну справу в зв`язку з тими діями, які він проводить», - додав Ю.ФІКС.

У прес-службі ЦВК кореспонденту УНІАН підтвердили інформацію про те, що 4 члени ЦВК перебувають у відпустці й ще один планує піти у відпустку найближчим часом. «Проте, це не означає, що ЦВК бойкотує розгляд питання про підсумки збору підписів на підтримку проведення референдуму. Як і в інших організаціях, представники ЦВК працюють і мають законне право на відпустку», - сказав представник ЦВК.

Він також повідомив, що ЦВК прокоментує ситуацію, що склалася, після отримання рішення Печерського районного суду м. Києва за позовом СДПУ(о) про бездіяльність ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, СДПУ(о) з листопада 2005 року по лютий 2006 року по всій країні організувала 109 ініціативних груп, які зібрали на підтримку референдуму про членство України в НАТО і участь в ЄЕП понад 4,6 млн. підписів, які були передані в ЦВК.

Відповідно до законодавства України для організації всеукраїнського референдуму за народною ініціативою необхідно зібрати не менше 3 мільйонів підписів.

30 жовтня цього року голова ЦВК Я.ДАВИДОВИЧ повідомив, що правоохоронні органи порушили 28 кримінальних справ за фактами порушень при зборі підписів за проведення референдуму про членство України в НАТО і ЄЕП.

У свою чергу, 9 листопада прес-служба Генеральної прокуратури повідомила, що відомство вивчає 10 кримінальних справ, порушених за фактами внесення неправдивих відомостей в підписні листи щодо проведення всеукраїнського референдуму з питань вступу України до НАТО і ЄЕП.

11 грудня Печерський райсуд Києва зобов`язав Центрвиборчком підбити підсумки збору підписів громадян під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму щодо вступу України до НАТО і Єдиного економічного простору.