Секретаріат відреагував на заяву Кабміну

Секретаріат Президента України вважає неконструктивною та абсолютно політизованою заяву Кабінету Міністрів про ситуацію щодо державного бюджету України.

Про це УНІАН повідомили в офіційному інтернет-представництві Президента України.

“На жаль, уряд не прислухався до позиції Президента України, громадськості та своїх політичних соратників. Замість того, щоб врахувати висловлені ними конструктивні пропозиції, Кабінет Міністрів надав робочому процесу з вдосконалення проекту державного бюджету політичного забарвлення”, вважають у Секретаріаті Президента.

Як підкреслюють у Секретаріаті, Президент України є гарантом Конституції, прав і свобод громадян, і, виконуючи свій обов’язок, він був зобов’язаний звернути увагу Кабінету Міністрів на низку принципових моментів у соціальній частині державного бюджету, які прямо стосуються інтересів українського народу. “Передусім, мова йшла про розрахунок прожиткового мінімуму та мінімального розміру заробітної плати. Неприпустимо, щоб 12 мільйонів українських пенсіонерів щомісяця недоотримували пенсійне забезпечення”, - наголосили у Секретаріаті.

Секретаріат Президента звертається до членів уряду із закликом припинити політичні спекуляції навколо бюджетного процесу і врахувати зауваження, які захищають інтереси українських громадян. Це не лише переконання Президента, а й вимога українського суспільства – виконати обіцянки, дані у передвиборчих програмах партій тими політичними силами, які сьогодні саме й складають Кабінет Міністрів України, підкреслили у Секретаріаті.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України сьогодні оприлюднив заяву, в який оцінив повернення закону про державний бюджет на 2007 рік у парламент як дії, “спрямовані на політичну дестабілізацію в державі та спровоковані ілюзією можливого розпуску Верховної Ради України і призначення дострокових парламентських виборів”.

У свою чергу Президент Віктор ЮЩЕНКО порадив «усім відкласти емоції, «лихорадочні» оцінки теж залишити у себе вдома і знаходити компроміси щодо врегулювання цього питання у найближчі дні». «Моє вето стосувалося принципових питань – розміру мінімальних пенсій та зарплат. Такого у нашому бюджетному процесі ще не було», – наголошує В.ЮЩЕНКО.