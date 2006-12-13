Губернатором Житомирщини буде хтось з відомих київських політиків

Народний депутат Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ прогнозує, що наступним губернатором Житомирської області "буде хтось з київських відомих політиків», а "житомирські претенденти не пройдуть".

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав сьогодні на прес-конференції у Житомирі.

"Скоріше всього, буде хтось із київських політиків. І це неправильно. Скоріше всього, претенденти з житомирських лідерів не пройдуть", - сказав П.ЖЕБРІВСЬКИЙ.

Екс-губернатор Житомирської області П.ЖЕБРІВСЬКИЙ також повідомив, що "кожен, хто перебуває на державній службі, має бути готовим до того, що в якийсь момент має вийти указ про твою відставку, і в цьому нічого страшного немає, життя продовжується. І якщо у тебе є голова на в’язах і ти чогось вартий, то завжди знайдеш собі місце роботи".

П.ЖЕБРІВСЬКИЙ думає, що "в області потрібно готувати кадрову зміну з тих, хто народився в області, виїхав до Києва , а потім знову повертається."

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Юрія АНДРІЙЧУКА з посади голови Житомирської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.