СДПУ(о) висуває умови Медведчукові

У Соціал-демократичній партії України (об`єднаній) хочуть, щоб її лідер Віктор МЕДВЕДЧУК став публічним політиком.

Про це заявив секретар Кримського республіканського комітету СДПУ(о), заступник голови СДПУ(о) Юхим ФІКС сьогодні у Сімферополі кореспондентові УНІАН.

Як відзначив лідер об`єднаних соціал-демократів Криму, в першому кварталі 2007 року має відбутися з`їзд СДПУ(о), на якому ухвалюватимуться "дуже серйозні рішення по подальшій політичній долі", зокрема, буде розглянуто питання про обрання керівних органів партії.

За словами Ю.ФІКСА, він, як і багато інших есдеків, має намір підтримувати на з`їзді кандидатуру В.МЕДВЕДЧУКА як лідера партії. Проте, за словами лідера СДПУ(о) автономії, щоб отримати підтримку, В.МЕДВЕДЧУК має виконати дві умови. "Така фігура, як МЕДВЕДЧУК, має очолити партію. Я за це боротимуся, але за двох умов - він повинен брати участь в президентських виборах і він повинен стати публічним політиком, - відзначив лідер СДПУ(о) Криму. - До речі, сьогодні в багатьох організаціях також говорять про те, що лідерові потрібна публічність. Це обов’язкова умова".

Як відзначив Ю.ФІКС, СДПУ(о) просто зобов`язана висувати свого лідера для участі в майбутніх президентських виборах, оскільки це послужить "пропагандою партії, пропагандою її політики і програми". При цьому лідер есдеків автономії відзначив, що питання про висунення представника СДПУ(о) як кандидата на президентський пост обговорюватиметься не на найближчому з`їзді партії, а ближче до виборів.