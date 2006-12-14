Ще трохи і Тимошенко буде готова голосувати проти всіх

Тимошенко наголошує, що працює кожного дня на дострокові парламентські вибори.

"Я працюю на це (дострокові вибори) кожного дня. Ми подали конституційне подання. Якщо КС скаже, що є підстави це зробити, то президент матиме ще один раз право розпустити парламент", - зазначила Тимошенко в ефірі 5 каналу.

Вона зазначила, що в поданні підставами для розпуску парламенту є такі позиції: протягом 30 днів не сформовано коаліцію, 60 днів не сформований уряд.

"Інших підстав немає. Криза не є підставою для розпуску парламенту", - додала Тимошенко.

Говорячи про відносини президента і прем’єра, що склалися зараз, вона зазначила:

"Спостерігаючи, що відбувається між Ющенком та Януковичем, то я скоро приєднаюсь до тих, хто вже готовий голосувати проти всіх".

"Українська правда"