Експерт каже, що українська армія скоро буде голодною, голою і немитою

У Генеральному штабі Збройних сил України заявляють, що передбачений Кабінетом міністрів оборонний бюджет на 2010 рік призведе до “повного руйнування” армії.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив начальник прес-центру Генерального штабу Збройних сил України Сергій КУЗЬМІН.

“Мінімальна потреба Збройних сил на наступний рік складає 19,8 млрд. грн. Нормальна потреба, яка забезпечить відновлення боєздатності та розвиток армії, повинна становити 32,4 млрд. грн. Якщо дадуть менше, ніж 19,8 млрд., то це призведе до повного руйнування Збройних сил України”, - сказав представник Генштабу.

Він констатував, що у бюджеті цього року на статтю “Реформування і розвиток ЗСУ” за загальним фондом було виділено коштів у 6 разів менше, ніж у минулому. На підготовку найбільш боєздатної функціональної компоненти – Об’єднаних сил швидкого реагування – скорочення фінансування склало у 5,3 рази. Комплектування армії військовослужбовцями контрактної служби профінансовано у 4,3 рази менше, ніж у 2008 році.

Водночас, за даними глави правління Центру воєнної політики та політики безпеки Євгена ШЕЛЕСТА, у проекті бюджету на 2010 рік Кабмін передбачив на потреби оборони 8,248 млрд. грн. за загальним фондом та 4,486 млрд. грн. за спеціальним – усього 12,734 млрд. грн.

Водночас, на думку експерта, мінімальний оборонний бюджет повинен становити 20 млрд. грн.

“Кабмін не в змозі запланувати на 2010 рік обсяги мінімально необхідного бюджету на оборону в сумі 20 млрд. грн., що призведе до суттєвого обмеження завдань, які можуть виконати Збройні сили України”, - сказав Є.ШЕЛЕСТ.

У свою чергу керівник проекту “Флот2017” військовий експерт Дмитро ТИМЧУК заявив, що в такій ситуації вже не йдеться ні про бойову підготовку, ні про мінімальний розвиток.

“Справа навіть не в бойовій підготовці, хоча без неї говорити про сам сенс існування армії навряд чи варто. Наприклад, постійно “в режимі вирішення” знаходиться питання харчування солдатів. Зокрема, на даний момент немає 90 млн. грн. на місяць для організації харчування солдатів строкової служби в листопаді-грудні цього року”, - повідомив Д.ТИМЧУК.

Також, за словами експерта, в армії немає у що одягати молоде поповнення, яке прибуває в частини в ході осіннього призову.

“Якщо весняний призов цього року ще якось забезпечили літнім обмундируванням, то на літню форму для новобранців, що прибувають восени, коштів немає. За що купувати зимове обмундирування для всіх призовів – взагалі не зрозуміло”, - зазначив Д.ТИМЧУК.

Він також нагадав, що упродовж цього року мали місце постійні відключення від енергопостачання багатьох підрозділів (включаючи ті, що знаходяться на бойовому чергуванні) за несплату комунальних послуг.

“У частинах звикли готувати їжу на польових кухнях, на дровах. Але стає серйозною проблемою навіть така начебто дрібниця, як відвідання солдатами строкової служби лазні - зараз це в основному робиться у борг, але, зрозуміло, що вічно так продовжуватися не може”, - сказав Д.ТИМЧУК.

Як констатував експерт, в цілому з пропонованим бюджетом в 2010 році будуть зірвані практично всі програми, що є життєво важливими для діяльності і розвитку Збройних сил.

За оцінками директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентина БАДРАКА, рівень витрат на оборону не може бути меншим, ніж 2,5% від ВВП.

“Це є найнижчий рівень для того, щоб Збройні сили призупинили сьогодні процес стагнації, не говорячи вже про розвиток. А для розвитку бюджет оборони повинен складати не менше 3% ВВП”, - сказав В.БАДРАК, зауваживши, що цифра у 32,4 млрд., зазначена Генштабом, є близькою до цього показника.

Водночас експерт підкреслив, що бюджет розвитку Збройних сил повинен бути добре збалансованим.

“Не можна виділяти, наприклад, мільярд доларів виключно на переозброєння. Слід розуміти, що ці кошти повинні складати не більше 25% всього оборонного бюджету. Тому що решта коштів повинна йти на утримання особового складу та бойову підготовку. В іншому разі можна мати ситуацію, коли після придбання нових систем озброєння не виявиться людей, які їх експлуатуватимуть”, - резюмував В.БАДРАК.