Дорога прискорить перекидання сил противника.

У районі тимчасово окупованого Маріуполя росіяни будують об’їзну дорогу для перекидання військових сил та засобів. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко.

За його словами, будівництво ведеться без привертання уваги.

"Тихо. Без камер. Без пропагандистських візитів. Кожен логістичний проєкт, що реально важливий для війни, - робиться в тиші. Бо ці дороги - не для людей. Вони для техніки, вантажів і військових колон", - пояснив Андрющенко.

Відео дня

Він підкреслює: така дорога прискорює перекидання сил противника, зменшує час логістики та облаштовується у рамках підготовки міста як російського хаба для нових наступів.

"Але є одна різниця. Ми бачимо все. Агентури у нас точно більше. І від наших очей у Маріуполі не сховається жодна їхня "об’їзна", - наголосив Андрющенко.

Окупований Маріуполь - новини

Як писав УНІАН, раніше керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, що РФ планує побудувати військовий об’єкт на металургійному комбінаті "Азовсталь", що у тимчасово окупованому Маріуполі. Завод під'єднають до Запорізької АЕС.

Зокрема, згідно з проєктом планування території, який розроблений федеральною державною бюджетною освітньою установою вищої освіти "Донбаська національна академія будівництва та архітектури", йдеться за реконструкцію ВЛ 110 кВ Заря-Ілліч з відпайкою на підстанцію Азовсталь №7 та високовольтну лінію 110 кВ Заря-Азовсталь № 8. Керівник центру підкреслив, що йдеться за наказ Мінбуду "ДНР" від 6 серпня 2025 року.

Вас також можуть зацікавити новини: