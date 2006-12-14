Що Кушнарьов хотів би подарувати Луценку на день народження

Сьогодні екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко святкує свій 42-й день народження. Святкувати цю подію він буде в колі сім`ї і друзів у власній квартирі на Старонаводницькій площі. Про подарунки відомому політикові газета «Сегодня» розпитала його соратників по помаранчевій революції, а також тих, хто скаржився на переслідування за перебування Юрія Віталійовича на посаді міністра.

Губернатор Запорізької області Євген Червоненко хоче подарувати йому авторучку, Це натяк на «першу професію» Луценка – журналіста. Заступник секретаря РНБО Юрій Павленко збирається передати Юрієві Віталійовичу подарунки від колишніх безпритульних дітей, які вони зробили самі, - іграшкову мавпочку і картину, на якій мама і тато дитини одягнені в міліцейську форму. Міністерство з питань сім`ї та молоді спільно з МВС провело рейд, після якого колишні безпритульні знайшли нові сім`ї. Як вдячність вони зробили такі подарунки, - розповів Павленко. На прохання видання пофантазувати на тему, щоб вони йому подарували в цей день відгукнулись депутати-регіонали. Євген Кушнарьов, побажав йому пам`ятати приказку: “Язик мій – ворог мій”, і хотів би йому подарувати коробочку монпансьє на той випадок, якщо йому знову захочеться публічно висловитися, Володимир Сівкович, який очолював парламентську комісію з розслідування діяльності МВС, презентував би екс-міністрові вуздечку для коня. Ймовірно, натяк на необхідність стримувати себе.

“Сегодня”