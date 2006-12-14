Ющенко нагородив Луценка орденом

Указ - на офіційному сайті глави держави

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом нагородив міністра внутрішніх справ України у 2005-2006 роках Юрія ЛУЦЕНКА орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня. Як зазначається у документі, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави, Ю.ЛУЦЕНКА нагороджено “за вагомий особистий внесок у відстоювання ідеалів демократії, захист конституційних прав і свобод громадян, активну участь у державному будівництві”.

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