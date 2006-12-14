Верховна Рада підвісила Дріжчаного

Верховна Рада сьогодні не підтримала постанову про звільнення Ігоря ДРІЖЧАНОГО з посади голови Служби безпеки України.

Як повідомляє УНІАН, “за” проголосували 183 (при необхідних 226 голосів – УНІАН) із 441 народного депутата, зареєстрованого у залі.

Представник Президента у ВР Роман ЗВАРИЧ зазначив, що немає ніяких «правових колізій» з приводу того, що І.ДРІЖЧАНИЙ, ще не будучи звільнений парламентом, вже був призначений на посаду заступника секретаря РНБО.

Як сказав Р.ЗВАРИЧ, голова СБУ є членом РНБО, і тому тут немає ніяких протиріч.

У свою чергу голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Анатолій КІНАХ зазначив, що перед Україною стоїть відповідальне завдання – «перетворення СБУ на сучасну спеціальну службу в контексті підвищення ефективності її діяльності по захисту економічних і політичних інтересів України, в тому числі підсилення контррозвідувальної діяльності».

За його словами, на сьогодні необхідно зміцнити кадрову складову СБУ, також зробити все, щоб не допустити політизації діяльності СБУ в контексті авторитету України в світовому співтоваристві.

Комітет підтримав пропозицію Президента України щодо звільнення І.ДРІЖЧАНОГО, але ВР не погодилась з цим рішенням.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада Президент України направив до ВР подання про звільнення І.ДРІЖЧАНОГО з посади голови СБУ. Наступного дня, 30 грудня, В.ЮЩЕНКО призначив І.ДРІЖЧАНОГО заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.