Наша Україна заблокувала трибуну

У роботі Верховної Ради України оголошено позачергову перерву на 30 хвилин.

Як передає кореспондент УНІАН, з вимогою оголосити перерву до голови ВР Олександра МОРОЗА звернулися фракції Партії регіонів та КПУ у зв’язку з тим, що представники фракції «Наша Україна» блокують трибуну парламенту.

Така позиція фракції пов’язана з тим, що керівництво ВР до цього часу не підписало постанову про обрання члена фракції «Наша Україна» Володимира ШКЛЯРА членом комітету з питань правосуддя.

Зокрема, як зазначив народний депутат, член фракції «Наша Україна» Микола ОНІЩУК, відповідну постанову парламент ухвалив ще 19 жовтня.

М.ОНІЩУК наголосив, що фракція неодноразово зверталася до керівництва парламенту з цього приводу, однак жодної реакції щодо цього не було.

За його словами, у зв’язку з цим фракція «Наша Україна» прийняла рішення блокувати трибуну парламенту.