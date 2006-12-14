Наша Україна домовилася з Морозом

Представники фракції “Наша Україна” розблокували трибуну і парламент продовжує працювати.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ повідомив про досягнення домовленості, що сьогодні на вечірньому засіданні буде розглянуто проект постанови щодо розподілу по комітетах двох народних депутатів Михайла РАЗГОНЯЄВА (фракція Партії регіонів) та Володимира ШКЛЯРА (фракція «Наша Україна»).

Фракція «Наша Україна» розблокувала трибуну і зараз продовжується засідання парламенту.

Як повідомляв УНІАН, у роботі Верховної Ради було оголошено позачергову перерву на 30 хвилин через блокування «Нашою Україною» парламентської трибуни. “НУ” вимагала, щоб керівництво ВР підписало постанову про обрання члена фракції «Наша Україна» Володимира ШКЛЯРА членом комітету з питань правосуддя.