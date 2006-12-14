Захищати Курочкіна взялися іноземні адвокати

До захисту російського бізнесмена Максима КУРОЧКІНА, який був затриманий 20 листопада в Києві за обвинуваченням в вимаганні, разом з українськими адвокатами підключилися адвокати з Росії, Німеччини і Чехії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова президії консорціуму адвокатів «Мірзоєв, Мостовий і партнери» Сергій МІРЗОЄВ.

За його словами, міжнародний колоквіум адвокатів, в який також входять Міхаель ХОЕНДАЛЬ (Німеччина), Петрак ЮРАК (Чехія), протягом останніх двох днів, вивчивши матеріали кримінальної справи М.КУРОЧКІНА, дійшли висновку, що дана справа надумана і не має під собою реальних судових перспектив.

«Реальної перспективи засудження М.КУРОЧКІНА за цими фактами (за якими він обвинувачується в кримінальній справі – УНІАН) не існує», - сказав С.МІРЗОЄВ.

Він також зазначив, що в учасників колоквіуму склалася думка про свавілля, що «панувало при затриманні й арешті М.КУРОЧКІНА».

На думку адвокатів-учасників колоквіуму, пред`явлене М.КУРОЧКІНУ обвинувачення «носить довільний, а іноді сміхотворний характер, фабула обвинувачення містить багато суперечностей і нісенітниць».

Крім цього, учасники колоквіуму відзначають існування явно «політичного контексту», який, на їхню думку, міцно пов`язаний з арештом і з кримінальним переслідуванням М.КУРОЧКІНА.

Як вважають адвокати заарештованого, перш за все, поява кримінальної справи щодо їх підзахисного пов`язана з тим, що на виборах Президента в 2004 році, він «активно агітував за ті політичні сили, які протистояли нинішньому Президентові України».

Водночас, адвокати М.КУРОЧКІНА переконані, що до появи кримінальної справи проти М.КУРОЧКІНА був безпосереднього причетний екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

За словами С.МІРЗОЄВА, колоквіум, вивчивши матеріали справи М.КУРОЧКІНА, дійшов висновку і відзначив «дуже ймовірний зв`язок цієї справи з інтересами екс-міністра МВС Ю.ЛУЦЕНКА».

Але, відповідаючи на запитання журналістів, у чому саме полягають ці інтереси, адвокати не змогли дати зрозумілих пояснень.

Крім того, вони також не відповіли на запитання, що стосуються того, що заважало М.КУРОЧКІНУ приїхати в Україну для дачі пояснень щодо порушеної проти нього кримінальної справи.

Водночас адвокати вказали на той факт, що в одній із вересневих програм «Свобода слова» на каналі ICTV Ю.ЛУЦЕНКО, вступаючи в полеміку з М.КУРОЧКІНИМ, запросив його в Україну для того, щоб розставити всі крапки над «і» в кримінальній справі.

Разом з тим, відповідаючи на одне з запитань, С.МІРЗОЄВ відповів, що за інформацією адвокатів, 20 листопада М.КУРОЧКІН їхав в Україну для остаточного вирішення конфлікту, який виник навколо дніпропетровського ринку «Озерка».

Однак, адвокат обмовився, що, за останніми даними захисту, конфлікт навколо «Озерки» було вичерпано до приїзду М.КУРОЧКІНА.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада М.КУРОЧКІНА затримали в міжнародному аеропорту «Бориспіль» за постановою Голосіївського райсуду Києва. За даними начальника Національного центрального бюро Інтерполу в Україні Кирила КУЛИКОВА, М.КУРОЧКІН підозрюється в причетності до здійснення двох злочинів.

23 листопада Голосіївський райсуд Києва вибрав запобіжний захід для М.КУРОЧКІНА – тримання під вартою протягом двох місяців.

30 листопада Апеляційний суд Києва відмовив в задоволенні скарги адвокатів М.КУРОЧКІНА на постанову Голосіївського райсуду і прийняв рішення залишити його під вартою.

1 грудня ВР проголосувала за відставку Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ і призначила на цю посаду лідера фракції СПУ Василя ЦУШКА.