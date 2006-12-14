Ющенко поставив крапку у розмовах щодо Тарасюка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відхилив ініціативи прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо заміни Бориса ТАРАСЮКА на посаді міністра закордонних справ.

Як повідомляє РІА «Новости»,про це В.ЮЩЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції для зарубіжних ЗМІ.

«Міністром закордонних справ України працює ТАРАСЮК Борис Іванович. Це фундаментальна, базова позиція Президента в цьому питанні. Я відхилив ініціативи прем`єр-міністра про заміну цієї кандидатури», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент України зазначив, що не визнає прийняту Верховною Радою постанову про відставку Б.ТАРАСЮКА. «Це відставка не правова. Я її не визнаю. Будь-який правознавець вам скаже, що якщо кандидатуру на затвердження глави МЗС до парламенту вносить Президент, то він і ініціює відставку цього міністра», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 1 грудня прийняла постанову про відставку Б.ТАРАСЮКА з посади голови МЗС. Проте Шевченківський районний суд Києва припинив дію постанови, а Президент України В.ЮЩЕНКО підписав указ про продовження виконання Б.ТАРАСЮКОМ обов`язків міністра закордонних справ.