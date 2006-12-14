Комісар Ради Європи коментуватиме становище із дотриманням прав людини в Україні

17 грудня об 11-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція Комісара з прав людини Ради Європи Томаса Хаммарберга і прес-секретаря Комісара Зофії Складі за результатами тижневого візиту до України з метою вивчення стану дотримання прав людини в Україні. Під час візиту оцінювався стан дотримання українськими органами влади зобов’язань, що взяла на себе держава при вступі до РЄ, особливо стосовно реформування системи правосуддя, звинувачень працівників міліції у застосуванні катувань і брутальному поводженні та становище мігрантів і біженців. На порядку денному були також проблеми дискримінації за ознакою релігії та сексуальної орієнтації, права дітей, насильство щодо жінок, права Ромів, підсумки діяльності органів влади щодо боротьби з торгівлею людьми, епідемія СНІДу та ВІЛ-інфекції та ін. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 234-37-78; 34-40-84, e-mail: anna.dmytruk@coe.int. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.