На вибори потеплішає

Завтра, 24 березня, температура в Україні коливатиметься від 10° морозу вночі до 9° тепла вдень.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра зберігатиметься хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці у центральних, східних, південних областях і в Криму, вдень - у східній частині пройде мокрий сніг та дощ, місцями сильні опади, на решті території - переважно без опадів. На дорогах півночі - ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у південних, східних областях та в Криму місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 3-8° морозу, на Волині та Рівненщині місцями - 10° морозу, вдень - 0-5° тепла; у південній частині та східних областях вночі - 0-5° тепла, вдень - 4-9° тепла. На Закарпатті – переважно без опадів. Вітер північно-західний, 7-10 м/с. Температура вночі - 0-5° морозу, вдень - 4-9° тепла.

25-26 березня мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише у північних та західних областях 26 березня невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. На дорогах півночі подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, у східній частині та в Криму північно-східний, 5-10 м/с.

Температура 25 березня вночі - 5-10° морозу, вдень - 3-8° тепла (в Карпатах вночі - 8-13° морозу, вдень - близько 0°); у південній частині вночі - 1-6° морозу, вдень - 6-11° тепла.

26 березня вночі - від 3° морозу до 2° тепла, вдень - 6-11° тепла, у південних областях, Криму та на Прикарпатті - до 14° тепла; у східних областях вночі - 2-7° морозу, вдень - 3-8° тепла. На Закарпатті: 25 березня без істотних опадів, 26 березня невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Температура вночі - близько 0°, вдень - 10-15° тепла.

27-28 березня часом опади, переважно у вигляді дощу, лише в Криму без опадів. Відбудеться підвищення температури на 3-5°.

У Києві та області 24 березня хмарна погода з проясненнями. Переважно без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура у Києві вночі - 4-6° морозу, вдень - 1-3° тепла; по області вночі - 3-8° морозу, вдень - 0-5° тепла.

25-26 березня мінлива хмарність. Без опадів, лише вранці та вдень 26 березня невеликі опади, переважно у вигляді дощу. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура 25 березня вночі - 5-10° морозу, вдень - 3-8° тепла, 26 березня вночі - від 3° морозу до 2° тепла, вдень - 6-11° тепла.

27-28 березня часом опади, переважно у вигляді дощу. Підвищення температури на 3-5°.