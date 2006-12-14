Що треба Ющенку для щастя?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО радий був отримати в подарунок на Новий рік мотоцикл.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання, який би подарунок він хотів отримати на Новий рік.

В.ЮЩЕНКО розповів, що вже дуже довго мріяв про мотоцикл.

«Коли я був у школі, у батька був мотоцикл К-750. Це така ностальгія», - сказав він.

За його словами, мотоцикл прищепив йому любов до швидкості, до механіки. «Я на кожну нагоду своїм рідним і близьким ставив одне запитання – «коли у мене буде мотоцикл».

Після цього він зізнався, що декілька тижнів тому, нарешті, отримав в подарунок від дружини мотоцикл 1942 року випуску.

«І тепер я дуже щасливий», - сказав Президент.