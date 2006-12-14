Ющенко хоче зробити Луценка головою СБУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО позитивно поставився б до того, щоб екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО був призначений головою СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні під час Інтернет-спілкування зі ЗМІ.

Зокрема, на запитання, як би він поставився до такої ідеї, Президент відповів: “Я про це вже думав. Позитивно. У найширшому сенсі. Одне питання тільки - провести через парламент”.

В той же час на запитання: “Коли бандити все ж таки будуть в тюрмах?”, В.ЮЩЕНКО зауважив: “Залежно, які бандити”. За його словами, в цьому контексті читацька аудиторія, очевидно, має на увазі найбільш резонансні справи.

“Ви звернули увагу на те, як робив звіт міністр внутрішніх справ, він звітував про роботу за останні 1,5 року у сфері боротьби зі злочинністю? Ви пам`ятаєте його статистику, починаючи від навмисних убивств і закінчуючи організованою злочинністю, контрабандою? За 1,5 року ми маємо добру динаміку боротьби з цим злом, це, можливо, одна з найпродуктивніших робіт МВС”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Водночас, за його словами, “що стосується резонансних справ, тут є одна досить серйозна проблема - політична залежність, в тому числі правоохоронних органів, яка особливо проявляється на сьогоднішньому етапі. Тому в цьому сенсі боротьба ще попереду”.