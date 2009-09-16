Гриценко каже, що Крим святкує виключення Кисельова

Голова Верховної Ради Криму, «регіонал» Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що народного депутата України Василя КИСЕЛЬОВА давно треба було виключити з Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО заявив журналістам, коментуючи відповідну ініціативу президії політради Партії регіонів.

«Це рішення запізнилося трохи, треба було раніше», – сказав А.ГРИЦЕНКО.

При цьому кримський спікер зазначив, що «цілком підтримує» рішення про виключення В.КИСЕЛЬОВА з ПР, оскільки народний депутат «завдав величезної шкоди рейтингу Партії регіонів і особисто лідеру партії ЯНУКОВИЧУ».

«Якби Партія регіонів звільнилася від цієї людини ще три роки тому, була б цілком інша суспільно-політична ситуація в Криму. Не було б того, що відбувається сьогодні», – переконаний голова парламенту автономії.

На думку спікера, його опоненти з числа депутатів кримського парламенту діють «під безпосереднім керівництвом КИСЕЛЬОВА».

«Для кримчан, для простих партійців звільнення КИСЕЛЬОВА – це свято. Тисячі дзвінків учора було! Люди просто не вірили, невже президія політради нарешті прийняла таке рішення», – стверджує А.ГРИЦЕНКО.

При цьому спікер кримського парламенту зазначив, що в нього немає конфлікту з В.КИСЕЛЬОВИМ. «Намагалися сформувати конфлікт між кимось і кимось, у мене ні з ким конфлікту не було, тим паче – з КИСЕЛЬОВИМ. Я ходив на політраду, виконував рішення політради, я не намагався сформувати опозицію в політраді Партії регіонів. Все, що ви бачили з екранів телевізорів, у запитах, у пресі – це все робив КИСЕЛЬОВ», – сказав А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня президія політради Партії регіонів вирішила виключити В.КИСЕЛЬОВА з партії за «спричинення шкоди» її репутації і порушення вимог статуту. Крім того, президія вирішила відкликати В.КИСЕЛЬОВА з членів політради Партії регіонів.

В.КИСЕЛЬОВ вважає, що на сьогодні є членом Партії регіонів, оскільки рішення президії про його виключення з ПР ще має бути затверджене політрадою.

Народний депутат України сподівається 18 вересня зустрітися з лідером «регіоналів» Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і обговорити ситуацію, що склалася.