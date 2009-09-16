Томенко просить Раду Нацбанку розібратися з зарплатами керівництва

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО звернувся до Ради Національного банку України стосовно інформації, яка останнім часом активно обговорюється у пресі, щодо значного збільшення заробітних плат керівників Нацбанку.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.ТОМЕНКА.

Зазначивши, що відповідно до Закону «Про Національний банк України», Рада Нацбанку затверджує кошторис доходів та витрат НБУ та звіт про його виконання, М.ТОМЕНКО попросив Раду НБУ перевірити факти щодо підвищення у півтора-два рази зарплати вищого керівного складу НБУ і дати роз’яснення стосовно доцільності та обґрунтованості такого підвищення в умовах економічної кризи.

Віце-спікер нагадав, що останніми днями в ЗМІ оприлюднювалися матеріали щодо значного збільшення за останній рік заробітної плати керівництва Національного банку України. Згідно з ними, зокрема, у голови НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА сума нарахованих за перший квартал цього року доходів склала більше 460 тис. грн., з них 446,7 тис. грн. заробітної плати і 12,8 тис. грн. матеріальної допомоги (за перший квартал минулого року заробітна плата складала 289,7 тис. грн.); при цьому 28 серпня 2008 р. В.СТЕЛЬМАХ заплатив за автомобіль «Мерседес-Бенц» 1 млн. 90 тис. грн. готівкою.

Крім того, першому заступнику голови НБУ Анатолію ШАПОВАЛОВУ за перший квартал цього року було нараховано майже 300 тис. грн. доходів, з них 282,4 тис. грн. заробітної плати і 11,9 тис. грн. матеріальної допомоги (за перший квартал минулого року заробітна плата складала 228,6 тис. грн.).

Заступник голови ВР наголосив у цьому контексті, що згідно з Законом «Про державний бюджет України на 2009 рік», витрати на заробітну плату держслужбовців було зменшено на 10% у порівнянні з 2008 роком; 3 березня цього року ВР ухвалила Постанову «Про заходи щодо упорядкування окремих видатків державного бюджету України», якою, зокрема, доручила удвічі зменшити зарплати керівному складу державної влади.

На виконання цього доручення, зазначив М.ТОМЕНКО, Кабінет міністрів Постановою від 18 березня 2009 р. № 240 удвічі зменшив зарплати прем`єр-міністра, віце-прем`єр-міністрів та міністрів України; у підготовленому урядом проекті Державного бюджету на 2010 рік пропонується вдвічі зменшити заробітну плату народних депутатів України.

Водночас М.ТОМЕНКО припускає, що керівництво Нацбанку, “яке, як відомо, перебуває у передпенсійному віці, збільшує собі зарплатню до астрономічних розмірів, розраховуючи отримувати пенсію у розмірі 80%”.

«На жаль, Конституційний Суд за поданням 59 депутатів від Партії регіонів днями поховав минулорічне рішення уряду ТИМОШЕНКО про обмеження максимального розміру пенсій для окремих категорій громадян. Такі рішення грають на руку державним службовцям, які обіймають високі керівні посади», - зазначив віце-спікер.

М.ТОМЕНКО вважає, що збільшення зарплат керівникам Нацбанку саме зараз є «не просто неетичним, а неетичним в кубі. Дуже символічно, що зарплату збільшено за рік рівно у стільки разів, у скільки керівництво НБУ обвалило гривню».

***До Ради Національного банку України входять 15 осіб. Голова Ради – Петро ПОРОШЕНКО, членами Ради є народні депутати Арсеній ЯЦЕНЮК, Василь ГОРБАЛЬ, міністр юстиції Микола ОНІЩУК та інші.