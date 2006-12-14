У депутатських командах СПУ і ПР - заміна

Центральна виборча комісія своєю постановою визнала обраними народними депутатами України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі Андрія СОКОЛА, члена Партії регіонів, включеного до виборчого списку кандидатів у народні депутати України від цієї партії під № 204 та Михайла МЕЛЬНИЧУКА, члена Соціалістичної партії України, включеного до виборчого списку кандидатів у народні депутати України від цієї партії під № 38.

Таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Центральної виборчої комісії, яке провів її голова Ярослав Давидович, повідомили УНІАН у відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК.

Своєю іншою постановою ЦВК зареєструвала народного депутата України М.МЕЛЬНИЧУКА. Він одержить тимчасове посвідчення встановленого зразка.

Визнаний обраним народним депутатом А.СОКОЛ буде зареєстрований на одному з найближчих засідань комісії.

Як відомо, Верховна Рада України постановою від 14 грудня 2006 року достроково припинила повноваження народних депутатів Віктора КОРЖА (Партія регіонів) та Василя ЦУШКА (Соціалістична партія України).