Міністр: економіка міцніє, хоч би як це дратувало критиків

Міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН не здивований критиці першого заступника глави Секретаріату Президента України Олександра ШЛАПАКА на адресу підготовленого урядом проекту державного бюджету на 2010 рік.

Про це Б.ДАНИЛИШИН заявив в ефірі «5-го каналу», коментуючи заяви А.ШЛАПАКА з приводу проекту держбюджету.

«Не дивно було чути такі висновки, особливо від організації, яку представляє шановний Олександр Віталійович. Хочу зазначити, що я і не очікував почути будь-що інше», - заявив міністр економіки.

Б.ДАНИЛИШИН зазначив, що в уряді формували макроекономічні показники на 2010 рік, виходячи з тенденцій 2009 року і перспектив наступного року.

«Дійсно, тенденції 2009 року показують, що крок за кроком, ті антикризові заходи, які робить уряд, з налагодження ефективної роботи економіки, дають позитивний результат, як би цього не хотілося комусь із тих організацій, які зараз активно критикують проект бюджету», - зазначив Б.ДАНИЛИШИН.

Він підкреслив, що, виходячи з даних щодо розвитку економіки за останні місяці, можна відзначити поступове зростання промислового виробництва.

«Ми вже бачимо поліпшення показників найбільше постраждалої під час кризи металургійної промисловості – відновлення виробництва на 15,6%, в сільському господарстві… Ми бачимо зростання показників, і я думаю, що це є підтвердженням того, що прогноз 2010 року базуватиметься і базується на стабільних позитивних тенденціях соціально-економічного розвитку 2009 року», - заявив Б.ДАНИЛИШИН.

Як повідомляв УНІАН, А.ШЛАПАК розкритикував проект держбюджету-2010. Він назвав його бюджетом виживання, а не розвитку.