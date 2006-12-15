РНБО розгляне Стратегію нацбезпеки України

У п`ятницю, 15 грудня, о 14.30 під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКО відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України, повідомляє прес-служба глави держави.

РНБО планує розглянути питання про Стратегію національної безпеки України. Йтиметься також про заходи щодо попередження і нейтралізації загроз національній безпеці, пов’язані з правовим врегулюванням відносин у сфері адміністрування ПДВ.

Крім того, буде розглянуто План проведення в рамках військового співробітництва багатонаціональних навчань за участю підрозділів ЗСУ на території України та поза її межами у 2007 році.