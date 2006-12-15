”Сегодня”: Верховну Раду обстріляв батько онуки Ющенка

Газета «Сєгодня» з посиланням на високопосадові джерела в правоохоронних органах повідомляє, що по вікнах будівлі парламенту стріляв ні хто інший, як колишній цивільний зять Президента України Віктора Ющенка. Він же колишній цивільний чоловік дочки президента Віталіни і батько онуки голови держави.

Видання стверджує, що цю версію в бесіді з кореспондентами підтвердили депутати Тарас Чорновіл і Володимир Сивкович.

Нагадаємо, що в середу з`явилися повідомлення про те, що у вікно кабінету народного депутата Юлії Ковальовой (Партія Регіонів) потрапила куля. (Обстріляне приміщення стінка в стінку межує з кабінетом лідера фракції ПР Раїси Богатирьової). Помічниця нардепа виявила отвір в подвійній шибці, а також в спинці крісла. На щастя, у момент пострілу в кабінеті нікого не було.

Практично відразу після інциденту міліція по траєкторії польоту кулі встановила місце, звідки був зроблений постріл. Це була шикарна двуповерхова квартира в пентхаузі будинку напроти будівлі парламенту. Нібито, в цій квартирі знайшли її власника – Михайла Гончара в абсолютно неосудному стані – під героїновим кайфом і карабін (зареєстрований, але на іншу особу). Також у квартирі було виявлено п`ять гільз калібру 7,62. Увечері того ж дня по ЗМІ пройшли повідомлення, що у вікна депутатського кабінету стріляв якийсь наркоман.

«Сєгодня» повідомляє, що Гончаря відразу ж доставили в Лікарню швидкої медичної допомоги, щоб вивести із стану наркотичного сп`яніння. Проте, за відомостями видання на вечір четверга, Гончар як і раніше знаходився в стані, малопридатному для бесіди з правоохоронцями.

Віктор Ющенко спростував версію про причетність колишнього члена своєї сім`ї до стрілянини по парламенту. «Моя сім`я не має відношення до цієї людини (Михайла Гончара). Всі люди в Україні повинні бути рівні перед законом. На жаль і на щастя, більше деталей не можу сказати», - в абсолютно не типовій для себе лаконічній манері заявив президент. Втім, пише «Сєгодня», шлюб Гончара з Віталіною Ющенко, дійсно не був зареєстрований, і офіційним зятем Президента Гончара, дійсно, не можна назвати.