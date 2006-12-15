Порошенко хоче об`єднатися з Тимошенко

«Наша Україна» і БЮТ мають іти єдиним списком на можливі дострокові парламентські вибори, вважає Петро Порошенко

У разі ж, якщо таких виборів не буде, ці політичні сили мають ретельно координувати свою діяльність одна з одною, сказав народний депутат в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода. «Якщо будуть дострокові парламентські вибори, я не маю жодного сумніву, що політичні сили підуть єдиним списком. Ми не маємо права розпорошувати голоси. Якщо навіть перспектива виборів буде неблизькою, наші політичні сили не можуть діяти ефективно, якщо не буде налагоджена чітка координація роботи. І ця координація роботи буде стосуватися трьох речей. Перша річ — це координація роботи над конституційними змінами. Друга річ — це чітка координація дій у парламенті. І третя — це координація позапарламентської діяльності, в тому числі і діяльності на рівні місцевих рад», — заявив Порошенко.

Учора під час спілкування з журналістами Президент України не виключив можливості розпуску Верховної Ради.

За словами Віктора Ющенка, «якщо виникнуть обставини, передбачені Конституцією України, то розпуск парламенту очевидний».