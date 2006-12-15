Медведчук приніс в ЦВК суцільну липу?

Народний депутат, член фракції “Наша Україна” Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ заявив, що основну масу підписів, поданих до Центральної виборчої комісії, за проведення референдуму по НАТО було сфальсифіковано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "Народний Союз Наша Україна", про це Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ сказав, коментуючи пропозицію Партії регіонів заслухати у парламенті інформацію голови ЦВК Ярослава ДАВИДОВИЧА з приводу підбиття підсумків і проведення референдуму стосовно НАТО.

За словами Ю.КЛЮЧКОВСЬКОГО, до ЦВК під виглядом підписів на підтримку референдуму щодо НАТО потрапила “суцільна “липа” в стилі соціал-демократів об’єднаних”.

“Центральна виборча комісія опинилася у дуже складній ситуації, – сказав Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ. – Вона добре знає, що в основній масі підписи фальсифіковані. У кількох областях, зокрема Хмельницькій, Миколаївській, Луганській, відкрито цілу низку кримінальних справ з приводу фальсифікації підписів громадян. Всі розуміють, що такого роду справи відкриваються вже коли є дуже серйозні підстави. Поза тим, що багато людей не ставили ніяких підписів, є також свідчення громадян яким доводилося ставити підписи під тиском, скажімо, за прийом у лікаря”.

“Комісія, згідно зі своїми законними повноваженнями, здійснила ретельну перевірку підписів – те, чого не зробили органи влади в певних містах, – наголосив Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ. – На жаль, ЦВК не отримала належної підтримки у цих діях насамперед з боку Генпрокуратури”.

“Проблема полягає в тому, що комусь дуже хочеться остаточно розколоти Україну через несвоєчасне проведення референдуму щодо НАТО, – переконаний народний депутат. – Однак застерігаю: ці політичні ігри можуть дуже погано закінчитися, і не тільки для організаторів, а й для всього українського народу”.

Як повідомляв УНІАН, СДПУ(о) з листопада 2005 року по лютий 2006 року по всій країні організувала 109 ініціативних груп, які зібрали на підтримку референдуму про членство України в НАТО і участь в ЄЕП понад 4,6 млн. підписів, які були передані в ЦВК.

Відповідно до законодавства України для організації всеукраїнського референдуму за народною ініціативою необхідно зібрати не менше 3 мільйонів підписів.

30 жовтня цього року голова ЦВК Я.ДАВИДОВИЧ повідомив, що правоохоронні органи порушили 28 кримінальних справ за фактами порушень при зборі підписів за проведення референдуму про членство України в НАТО і ЄЕП.

У свою чергу, 9 листопада прес-служба Генеральної прокуратури повідомила, що відомство вивчає 10 кримінальних справ, порушених за фактами внесення неправдивих відомостей в підписні листи щодо проведення всеукраїнського референдуму з питань вступу України до НАТО і ЄЕП.

11 грудня Печерський райсуд Києва зобов`язав Центрвиборчком підбити підсумки збору підписів громадян під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму щодо вступу України до НАТО і Єдиного економічного простору.