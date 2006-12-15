Коаліція не збирається голосувати за закон про Тимошенко

Представники антикризової коаліції не підтримуватимуть законопроект про опозицію.

Про це в інтерв`ю журналістам сказав лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО.

За його словами, законопроект, який сьогодні є у Верховній Раді України «просто абсурдний». «Щодо змісту, то там дурниці пропонуються», - сказав лідер КПУ. В той же час він сказав, що даний законопроект все ж буде винесений на розгляд Верховної Ради України і обговорений в сесійній залі, але антикризова коаліція не голосуватиме за нього. Він вважає, що доцільніше внести зміни до регламенту Верховної Ради України щодо прав опозиції.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня у Верховній Раді України було зареєстровано проект закону про парламентську опозицію. Ініціаторами законопроекту є народні депутати В’ячеслав КОВАЛЬ (фракція “Наша Україна”), Микола КОМАР (фракція Партії регіонів) і Юлія ТИМОШЕНКО (лідер фракції БЮТ).