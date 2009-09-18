У Держреєстрі виборців набирається неточностей до 30%?

Комітет виборців України констатує низьку якість формування Державного реєстру виборців, що призвело до наявності в ньому від 10 до 30% неточних даних.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив голова правління КВУ Олександр ЧЕРНЕНКО.

Він нагадав, що 15 вересня закінчився процес первинного уточнення реєстру виборців самими виборцями. При цьому, за словами О.ЧЕРНЕНКА, КВУ не зафіксував активності виборців у процесі уточнення.

“І хоч у великих містах біля органів ведення реєстру іноді виникали черги, а вдень до одного такого органу зверталося до 50 чоловік, в цілому по Україні скористалися можливістю уточнення не більше 2% виборців”, - сказав він.

Водночас О.ЧЕРНЕНКО зауважив, що мешканці сіл фактично проігнорували цей процес, оскільки не мали можливості дістатися до районних центрів.

О.ЧЕРНЕНКО зазначив, що за оцінками КВУ до 20% виборців взагалі не отримали листівок про можливість уточнення своїх даних у реєстрі або отримали їх зі значними запізненнями. Як правило, вважає голова правління КВУ, траплялося це з вини «Укрпошти».

“Первинне уточнення реєстру виборців виявило низьку якість реєстру. За різними оцінками, ступінь неточностей в реєстрі складає від 10 до 30 відсотків”, - підсумував О.ЧЕРНЕНКО.