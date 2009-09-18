Томенко просить ПР виконати одну з двох умов дискусії щодо бюджету

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО закликає фракцію Партії регіонів розблокувати роботу парламенту, аби на фаховому рівні обговорити урядовий проект Держбюджету на 2010 рік.

Про це він заявив сьогодні кореспонденту УНІАН.

«Для того, щоби забезпечити продуктивну і конструктивну дискусію стосовно проекту Держбюджету треба як мінімум виконати дві умови: по-перше прочитати проект бюджету, а по-друге, розблокувати трибуну Верховної Ради”, - сказав він.

М.ТОМЕНКО висловив здивування характером звинувачень на адресу бюджету від багатьох політиків, які з одного боку говорять про ті речі, яких немає в бюджеті. “Звідси висновок, що вони ще не встигли з ним ознайомитися. А з іншого боку всі зацікавлені внести зміни до бюджету та прийняти низку інших дуже важливих законів для України, натомість, як відомо, останні місяці Верховна Рада заблокована Партією регіонів”, - наголосив віце-спікер.

М.ТОМЕНКО сподівається на конструктивну дискусію, яка завершиться ухваленням оптимального антикризового бюджету. Водночас, він наголосив, що це можливо за умови, якщо бюджет буде презентований у Верховній Раді, відповідна дискусія розгорнеться в Комітетах ВР, фракціях і сесійній залі та будуть створені умови, аби його допрацювати та ухвалити в цілому, як головний фінансовий документ країни.