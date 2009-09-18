Ющенко каже, що уряд зобов’язаний мотивувати бізнес

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на важливості створення привабливих умов для інвестування в гідроенергетичні об’єкти.

Про це він сказав сьогодні в Запоріжжі на нараді щодо стану справ, перспектив розвитку та проблемних питань гідроенергетики України, повідомили УНІАН у Головнів службі інформаційної політики Секретаріату Президента України.

”Якщо немає мотивів ціни, жоден об’єкт бізнесом будуватися не буде”, - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Глава держави нагадав, що рік тому підписав закон, яким встановлюється «зелений тариф» на електроенергію. Однак Кабінетом міністрів досі не порушене питання компенсаційного механізму, що ввів би в дію практику «зеленого тарифу», констатував Президент.

«Уряд зобов’язаний зробити мотиви, стимули, через які бізнес був би зацікавлений у будівництві об’єктів малої гідроенергетики», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Як нагадали у Секретаріаті Президента, закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення «зеленого тарифу» набув чинності 25 вересня 2008 року. Водночас, закон не працює через відсутність нормативно визначеного механізму компенсації виробникам частини вартості виробленої електроенергії.