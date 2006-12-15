Ющенко зустрінеться з Морозом і лідерами фракцій

Сьогодні о 17.00 планується зустріч керівництва парламенту та лідерів фракцій з Президентом України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ на прес-конференції після відвідання виставки, відкритої у парламенті з нагоди 6-ї річниці акції «Україна без Кучми».

В той же час О.МОРОЗ зазначив, що про теми зустрічі можна буде тільки сказати після того як вона відбудеться. Він не виключив, що під час зустрічі обговорюватиметься питання щодо державного бюджету на 2007 рік.