Мороз вніс кандидатуру Карпачової на посаду омбудсмена

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ вніс кандидатуру Ніни КАРПАЧОВОЇ (народний депутат з фракції Партії регіонів) на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві.

О.МОРОЗ зазначив, що вніс цю кандидатуру «у точній відповідності із законом України про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини». Він висловив сподівання, що парламент підтримає цю кандидатуру.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада парламент припинив повноваження Н.КАРПАЧОВОЇ як Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у зв’язку з її обранням народним депутатом. Згідно з чинним законодавством, кандидатури на цю посаду мають бути подані у 20-денний термін.

Н.КАРПАЧОВА обіймала посаду Уповноваженого ВР з прав людини з 1998 року.

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