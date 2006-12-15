Мартинюк не прийшов до Ющенка за орденом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вручив державні нагороди політичним діячам, працівникам підприємств, організацій та установ України.

За словами В.ЮЩЕНКА, це нагородження присвячене 15 річниці проведення референдуму, під час якого громадяни України проголосували за Незалежність держави. «Це одна із самих світлих дат в нашій історії», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Зокрема, звання «Герой України» з врученням Ордена держави отримав голова Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих Євген ПРОНЮК. Орденом Князя Ярослава Мудрого 2 ступеню нагороджено патріарха Київського і Всієї Руси-України ФІЛАРЕТА.

Орден Князя Ярослава Мудрого 5 ступеню серед інших отримали віце-спікер парламенту Адам МАРТИНЮК та екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

Президент вручив інші державні відзнаки, звання народний артист, народний художник, заслужений вчитель тощо, а також присвоїв звання «Мати-героїня» 26 жінкам.

В той же час віце-спікер А.МАРТИНЮК не з’явився на нагородження.