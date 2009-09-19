Луценко про прокуратуру, Конституцію і різнобарвних кроликів

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що прокуратура не повинна займатися досудовими розслідуваннями кримінальних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав учора на прес-конференції в Донецьку.

За його словами, нині в країні «найбільшого реформування вимагає досудове слідство - українська Конституція навіть у варіанті 1996 року не передбачає наділення Генпрокуратури функцією ведення досудового слідства, але перехідні положення дозволяють її досі мати, що різко контрастує з європейськими нормативами».

Міністр нагадав, що в абсолютній більшості європейських країн прокуратура тільки контролює поліцію, але не уповноважена вести досудове слідство.

“У нас ця проблема давня і, на жаль, вирішувати її не збираються. Тому для мене очевидно, що потрібно було б змінити цю ситуацію і привести до європейських норм цю частину, - пояснив Ю.ЛУЦЕНКО. - Міліція повинна виявляти злочини, розслідувати їх, якими б вони не були – посадовими, не посадовими, потім доводити до кінця справу, передавати до прокуратури, вони повинні висувати звинувачення і далі – суд».

Керівник МВС не заперечує, що всі дії міліції мають перебувати під суворим контролем прокуратури. «Причому, прокуратура може об`єктивно і незалежно проводити контроль над діями міліції на всіх етапах оперативної, слідчої, розшукової роботи тощо», - зазначив він. «У нас же сьогодні дивовижна ситуація - ті, хто розслідує, за собою і контролює. Звичайно, це не додає ні ефективності, ні законності», - нарікає Ю.ЛУЦЕНКО.

Проте, критикуючи недосконалість положень діючої Конституції, він зазначив, що не має наміру вносити свої пропозиції до проекту Конституції, запропонованого Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ. На переконання Ю.ЛУЦЕНКА, «конституція Президента не має ані найменшого шансу на проходження; на мій погляд, варіантів Конституції розплодилося вже як різноколірних кроликів на бігбордах, тому плодити чергові зміни для нереальних документів навряд чи варто».