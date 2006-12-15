Бійку у Київраді розслідуватиме Верховна Рада

Верховна Рада України створила тимчасову слідчу комісію парламенту з питань розслідування фактів побиття невідомими особами депутатів Київради під час сесії 7 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 405 народних депутатів із 439 зареєстрованих у сесійній залі.

Передбачено, що головою комісії буде член фракції “Наша Україна” Микола МАРТИНЕНКО, а його заступником Сергій ПАШИНСЬКИЙ (БЮТ). Комісія буде працювати протягом 6 місяців, а звіт надасть парламенту не пізніше тримісячного терміну з дня прийняття відповідної постанови.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня після бійки в сесійній залі Київради, яка розглядала питання про скасування нових комунальних тарифів у столиці, було госпіталізовано депутата з фракції БЮТ Володимира НАУМКА. Він через сильний удар в потилицю втратив свідомість. За словами В.НАУМКА, вдарив його один із присутніх у залі запрошених гостей з депутатським значком спортивної статури.

За словами опозиційних депутатів Київради, в залі таких невідомих осіб зі значками депутатів районних рад було семеро.