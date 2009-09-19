У Януковича вже є назва для європейскої системи безпеки

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за створення нової архітектури європейської колективної безпеки у тому ж числі за участю України, Росії і НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у Миколаєві, де перебуває з робочою поїздкою.

На переконання політика сьогодні система європейської безпеки у зв’язку із значним розширенням Європейського Союзу безумовно потребує реконструкції.

«Ця реконструкція у перспективі може мати назву «Європейська система колективної безпеки»», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, наголосивши, що до неї повинні входити і Україна, і Російська Федерація.

«Чому я роблю наголос на Росії? Тому що без Росії неможливо побудувати систему колективної безпеки на європейському континенті», - зазначив політик і додав, що це є його впевнена позиція, яку він весь час відстоював і буде підтримувати.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ висловив сподівання, що процес створення нової системи колективної безпеки в Європі розпочнеться вже найближчим часом. При цьому, підкреслив політик, НАТО також відіграватиме в цьому безпосередньо важливу роль.

В.ЯНУКОВИЧ також пояснив, що тут не йдеться лише про суто воєнні питання чи проблеми військово-промислового комплексу, адже забезпечення безпеки повинно розумітися через широке коло енергетичних, екологічних, продовольчих та інших аспектів.

«Зараз весь світ гуртується навколо цих проблем, тому на сьогодні у світі, як кажуть не можна шукати ворогів. Треба шукати союзників і об’єднувати зусилля навколо цих глобальних проблем, які стоять не лише перед континентом, але і світом», - підсумував В.ЯНУКОВИЧ.