Азаров: скільки потрібно кефіру, щоб збудувати міст через Дніпро?

Уряд ніколи не погодиться зі зміною ідеології бюджету на 2007 рік.

Про це заявив на засіданні парламенту перший віце-прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час розгляду законопроекту про Держбюджет на 2007 рік із пропозиціями Президента України.

Він підкреслив, що бюджет, прийнятий парламентом «бюджет соціальний, бюджет розвитку». Він запропонував підтримати рішення Комітету ВР із питань бюджету, щоб знову звернутися до Президента України з пропозицією підписати бюджет наступного року або чітко й мотивовано сформулювати пропозиції з приводу джерел покриття додаткових витрат, які потрібні у випадку, якщо будуть враховані пропозиції Президента. М.АЗАРОВ зазначив, що в 2005 році не було зростання прожиткового мінімуму, а в 2006 році зростання становило всього 8% при тому, що інфляція становила 8,7%. М.АЗАРОВ також сказав, що й тоді це нікого не турбувало – не нашого вельмишановного Президента, ні нашу більшість, адже ми тоді перебували в опозиції». За його словами, в 2007 році пропонується, що темпи зростання прожиткового мінімуму становитимуть 8,1% при інфляції 7,5%. М.АЗАРОВ також сказав: «Це сухі відсотки, це суха правда. Все інше називається спекуляціями». За його словами, зараз йдуть розмови про те, що нібито існують проекти, від яких можна й потрібно відмовитися, й що «економіку потрібно розвивати через збільшення вживання нашими пенсіонерами кефіру». «Скільки потрібно кефіру додатково виділити нашим пенсіонерам, щоб побудувати міст через Дніпро?, - сказав М.АЗАРОВ. - Це абсолютно абсурдні ідеї, при яких бюджет розвитку перетворюється на бюджет проїдання і це приведе до краху нашу економіку». За його словами, уряд ніколи не зможе погодитися з таким підходом.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня Президент України В.ЮЩЕНКО направив до парламенту на повторний розгляд Закон України «Про Державний бюджет на 2007 рік» зі своїми пропозиціями.