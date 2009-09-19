Тимошенко вже готова переписувати свій бюджет-2010?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає за необхідне передбачити в проекті бюджету 2010 року кошти для надання державних гарантій на залучення інвестицій для розвитку морських і річкових портів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила сьогодні в Одесі під час круглого столу з керівниками портів, галузевих профспілок, органів виконавчої влади і учених, з питань функціонування і розвитку морегосподарського комплексу України.

Крім того, вона зазначила, що такі кошти мають бути передбачені й в бюджеті цього року.

«У законі про бюджет на 2009 рік і в проекті закону на 2010 кожного разу необхідно передбачати спеціальну статтю бюджету, що стосується залучення за рахунок надання державних гарантій відповідних дешевих і довгострокових кредитних ресурсів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона зазначила, що, на жаль, на сьогоднішній день в Україні не реалізуються серйозні проекти для розвитку портів. «На жаль, зараз у нас немає гарних проектів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що у разі потреби держава зможе взяти на себе виплату відсотків за кредитами, які будуть найбільш важливі та перспективні для розвитку портів.

Прем`єр сказала, що, перш за все, необхідно розширювати території портів і для цього необхідно спростити процедуру надання земель. Вона зазначила, що основні фонди портів на сьогоднішній день мають високий ступінь зношеності і вимагають ремонту. Також Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що необхідно посилити роботу із забезпечення безпеки мореплавання.