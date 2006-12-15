Медведько не може одягти наручники на отруйників Ющенка

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО заявляє, що справа про отруєння Президента України Віктора ЮЩЕНКО на сьогоднішній день не розкрита.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МЕДВЕДЬКО заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

«Я відповідально про це заявляю, я про це говорю, що цей злочин не розкритий», - сказав О.МЕДВЕДЬКО. За його словами, «він дуже хоче, щоб цей злочин був розкритий і дуже хоче, щоб суспільство знало про цей злочин. Але він дійсно не розкритий. І мені невідомо в даний момент хто здійснив цей злочин».

О.МЕДВЕДЬКО також акцентував, що «є версії, є напрацювання». «Я розумію, що мене можна корити, бити, лаяти за те, що він не розкритий, оскільки це розслідується Генеральною прокуратурою. Але хочу зазначити, враховуючи, що Генеральна прокуратура може узяти на розслідування будь-яку кримінальну справу, ми нею займаємося», - зазначив О.МЕДВЕДЬКО.

Він також підкреслив, що перебування під слідством даного злочину згідно із законом – це перебування під слідством СБУ. «Але коли ця справа порушувалася в Генеральній прокуратурі в часи Геннадія ВАСИЛЬЄВА, потім вона припинялася, постанова відмінялася, я і прийняв рішення не передавати нікуди розслідування цієї справи». О.МЕДВЕДЬКО ще раз нагадав, що функції з розслідування злочинів – це функції МВС і СБУ і що в групу, яка розслідує цей злочин, входять співробітники СБУ. «І якщо я з якоїсь причини раптом захотів би утаїти, я ж не розслідував кримінальної справи, є група, куди входить слідчий, є група оперативних працівників. І якщо представити на секунду, що я хотів би чомусь вчинити таким чином, є люди, а я не надягаю наручники – я просто ніяк не міг цього зробити. На даний момент цей злочин, на жаль не розкритий», - підсумував О.МЕДВЕДЬКО.

Як повідомляв УНІАН, вчора на прес-конференції в Києві В.ЮЩЕНКО зазначив, що сьогодні є достатньо доказів для встановлення винних, «щоб прийти з наручниками і забрати людей». Далі, сказав він, наступає «оцінка дій» Генеральної прокуратури України, чи є воля у цих людей довести розслідування до кінця.

В.ЮЩЕНКО сказав, що буде дуже коректними методами наполягати, щоб Генпрокуратура виконала свій конституційний обов`язок і завершила розслідування, назвавши винних.

Довідка УНІАН. 10 вересня 2004 року В.ЮЩЕНКО прибув в австрійську клініку «Рудольфіннерхаус», де йому було встановлено діагноз «гострий панкреатит» з ускладненнями, викликаними отруєнням токсинами. Згідно з висновком лікарів австрійської клініки, погіршення здоров`я В.ЮЩЕНКО 6 вересня було викликане «тяжкою вірусною інфекцією і хімічними речовинами, які зазвичай не містяться в продуктах харчування».

11 грудня 2004 року керівник австрійської клініки "Рудольфіннерхаус" Міхаель ЦІМПФЕР повідомив, що В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином.

Пізніше лабораторії Нідерландів, Німеччині і Швейцарії підтвердили, що В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином.

Розслідування справи про отруєння В.ЮЩЕНКО досі не завершене.

Заступник генерального прокурора, начальник Головного слідчого управління Генерального прокуратури України Ренат КУЗЬМІН в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» (від 24 листопада 2006 року) заявив, що В.ЮЩЕНКО могли отруїти більше двадцяти чоловік. Р.КУЗЬМІН зазначив, що серед підозрюваних могло бути як найближче оточення Президента, люди, з якими він часто спілкувався, так і обслуговуючий персонал.

24 листопада ц.р. В.ЮЩЕНКО зазначив, що він не задоволений ходом розслідування цієї кримінальної справи.