Експерти: Будапештський меморандум 1994-го слід переписати

Україні варто скликати міжнародну конференцію для підготовки договору про гарантії безпеки, який має замінити Будапештський меморандум, а також розглянути можливість почати процес демілітаризації Чорного моря.

На цьому наголосили у статті для «Дзеркала тижня» (№ 35 (763) від 19 - 25 вересня 2009 р.) екс-секретар Ради національної безпеки і оборони України Володимир ГОРБУЛІН і доктор політичних наук Олександр ЛИТВИНЕНКО.

«Слід ініціювати скликання міжнародної конференції для підготовки договору про безпекові гарантії Україні, що має замінити Будапештський меморандум грудня 1994 року», - переконані експерти.

На думку В.ГОРБУЛІНА та О.ЛИТВИНЕНКА, Україні варто залучити до проведення конференції не тільки держави, які гарантували її безпеку за умовами Будапештського меморандуму 1994 року, але й інших ключових геополітичних гравців.

«До участі у конференції варто запросити всі держави-гаранти, а саме — США, РФ, КНР, Францію, Великобританію, а також інші впливові держави, насамперед Німеччину», — зазначають фахівці.

Крім того, В.ГОРБУЛІН і О.ЛИТВИНЕНКО пропонують скликати міжнародний форум, який розглянув би можливість повної демілітаризації Чорного моря.

«Варто розглянути можливість оголошення Чорного моря демілітаризованою зоною, скликавши для цього відповідний міжнародний форум із запрошенням країн - учасниць конвенції Монтрьо (міжнародний договір 1936 року, яким суверенітет над чорноморськими протоками було передано Туреччині) про статус чорноморських проток. Скликанню такої конференції має передувати потужна пропагандистська кампанія», - зазначають експерти.

Довідка УНІАН. Меморандум "Про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї" був підписаний 5 грудня 1994 року в Будапешті. Гарантами безпеки України, відповідно до Меморандуму, виступили Російська Федерація, Об’єднане Королівство Великої Британії і Північної Ірландії та Сполучені Штати Америки.

Згідно з Будапештським меморандумом, Україна добровільно позбулася третього у світі ядерного потенціалу і стала без’ядерною державою.