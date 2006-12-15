Луценко знайде достойне місце для Катеринчука

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що в його політичному проекті знайдеться місце для колишнього голови виконкому “Народного Союзу Наша Україна” Миколи КАТЕРИНЧУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам на Майдані Незалежності в Києві, куди прийшов з нагоди 6-ої річниці початку акції «Україна без Кучми».

«Я думаю, що в тому, що я планую, є дуже достойне і серйозне місце для пана КАТЕРИНЧУКА», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши, що «Ми знайшли з ним спільну мову».

Як повідомляв УНІАН, після виходу з лав НСНУ М.КАТЕРИНЧУК займається створенням політичного руху «Європейська платформа для України». Сьогодні він повідомив, що веде переговори з Ю.ЛУЦЕНКОМ про його участь у засіданні оргкомітету зі створення цього руху.