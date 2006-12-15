Луценко вірить, що помаранчева революція - це ще не фінал

Секретаріат Президента планує нагородити активістів акції «Україна без Кучми».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО в інтерв’ю журналістам на Майдані Незалежності в Києві, куди прийшов з нагоди 6-ої річниці акції «Україна без Кучми».

«Знаю, що Секретаріат Президента планує нагородити активістів «Україна без Кучми» державними відзнаками і можливо це буде кращою формою реабілітації, ніж будь-які визнання з рук цього парламенту», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він додав, що «ця акція (яка відбувалася сьогодні – УНІАН) свято і спогади. Це акція єднання тих хлопців, які за покликами серця прийшли сюди».

«Сьогодні я прийшов просто зустрітися з хлопцями, - продовжив Ю.ЛУЦЕНКО, - з якими починали серйозну громадську акцію, яка стала репетицією помаранчевої революції». Коментуючи сьогоднішній політичний стан в Україні, він сказав: «як би ми не були розчаровані певними подіями останнього політичного сезону тим не менше, якщо порівняти Україну з Кучмою, яка точно йшла в диктатуру під грюкіт в тому числі міліцейських чобіт, то сьогоднішня Україна є набагато кращою. Інше питання, що вона не досягнула того, про що мріяли, а, власне, свободи для людей».

В той же час Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що мова йде не про КУЧМУ сьогодні, а про кучмізм «який намагається здобути реванш».

Разом з тим Ю.ЛУЦЕНКО запевнив, що він не відмовляється від жодного свого слова, які він промовляв, стоячи на Майдані і в 2000 році і в 2004. «Я вірю в те, що 2000 і 2004 роки - це далеко не повний перелік нових повстань, які приведуть країну до нормального життя», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

Відповідаючи на запитання, чи буде це акція «Україна без Януковича» він сказав: «я не думаю, що вона буде так персоналізована, питання не в ЯНУКОВИЧІ».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, люди дедалі більше усвідомлюють, «що цей парламент їх зрадив, цей уряд їх грабує, а звідси виходить завдання для громадян, не для політиків, об’єднатися і обрати собі кращий парламент, і кращий уряд».

Ю.ЛУЦЕНКО, також відповідаючи на одне з запитань, яке стосувалося можливості проведення повторних виборів сказав: «питання, які це вибори, чи зможемо ми змінити концепцію, стратегію виборів. Якщо нам знову роздадуть по міфам… тоді дійсно ви маєте рацію».