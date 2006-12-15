Україна визначилася щодо СНД - рішення РНБО

Україна здійснюватиме розвиток співробітництва в рамках СНД з урахуванням обраного державою стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Про це йдеться у відповідному рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 17 листопада, яке уведено в дію відповідним Указом Президента України. Тексти обох документів розміщено сьогодні на офіційному сайті глави держави.

Крім цього, пріоритетними напрямами діяльності України в рамках СНД визначено:

- послідовне запровадження зони вільної торгівлі за участю всіх держав-учасниць СНД з урахуванням вимог СОТ;

- ініціювання розробки проектів щодо реалізації потенціалу України як транзитної держави, ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, боротьби з організованою злочинністю та незаконною міграцією тощо;

- поглиблення багатостороннього співробітництва в галузях енергетики, транспорту, агропромислового комплексу, охорони здоров`я, науки, соціальній сфері;

- розв`язання «заморожених» конфліктів на пострадянському просторі, протидію транскордонній злочинності та співробітництво у правоохоронній сфері.

Також у своєму рішенні РНБО констатує, що діяльність СНД сприяла налагодженню і розвитку рівноправних та взаємовигідних відносин між державами-учасницями. Водночас зазначається, що впродовж останніх років має місце зниження ефективності багатостороннього співробітництва в рамках СНД як міждержавного об`єднання, наростає певне незадоволення з боку держав-учасниць щодо здатності органів Співдружності забезпечити дієву і конструктивну співпрацю.

Рішення РНБО також засвідчує, що СНД розглядається як один із важливих механізмів проведення міждержавних консультацій і переговорів з метою забезпечення національних інтересів України на пострадянському просторі, зокрема шляхом узгодження та реалізації в рамках Співдружності проектів багатостороннього співробітництва в різних сферах.

Крім того, документ містить низку доручень Кабінету міністрів України, зокрема:

- забезпечити до кінця 2006 року підготовку для розгляду органами СНД необхідних документів з реалізації пропозицій, внесених Президентом України 26 серпня 2005 року на засіданні Ради глав держав-учасниць СНД (м.Казань), у тому числі щодо вдосконалення механізму функціонування зони вільної торгівлі в рамках СНД та створення транспортних коридорів для транспортування енергоносіїв у держави Центральної, Південної та Західної Європи;

- здійснити у чотиримісячний строк аналіз існуючих у рамках СНД багатосторонніх програм з урахуванням пріоритетних для України сфер співробітництва та за його результатами внести пропозиції щодо розроблення нових програм і проектів, а також щодо доцільності дальшої участі України в реалізації тих програм, які не відповідають визначеним пріоритетам держави;

- підготувати у чотиримісячний строк пропозиції щодо оптимізації співпраці у пріоритетних для України сферах співробітництва в рамках СНД для дальшого їх внесення на розгляд засідань Ради глав держав-учасниць СНД та Ради глав урядів держав-учасниць СНД;

- створити у місячний строк міжвідомчу робочу групу за участю представників Міністерства закордонних справ України, Міністерства юстиції України, Міністерства економіки України, інших центральних органів виконавчої влади для здійснення комплексного аналізу політичних, економічних, правових, соціальних, фінансових та інших аспектів участі України у діяльності СНД та підготовки до 1 липня 2007 року відповідних висновків і пропозицій.

Окремо Міністерству аграрної політики України РНБО доручила у трьохмісячний строк провести консультації із зацікавленими державними та комерційними структурами в Україні щодо створення у м. Києві Міжнародного інформаційно-маркетингового центру аграрної продукції за участю держав-учасниць СНД.

Крім того, Міністерство юстиції України і Міністерству закордонних справ України отримали доручення у чотирьохмісячний строк здійснити перегляд чинних для нашої держави багатосторонніх нормативних актів, підписаних в рамках СНД, скласти перелік тих з них, що є неефективними або втратили актуальність для України, з подальшим ініціюванням їх денонсації та укладення замість них відповідних документів у двосторонньому форматі.