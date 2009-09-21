Литвин: нардепи розійшлися в стані важких роздумів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявив, що на сьогодні немає чітких домовленостей з приводу розблокування завтра фракцією Партії регіонів трибуни парламенту

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав в інтерв’ю журналістам.

Відповідаючи на запитання, чи є чіткі домовленості, що парламент завтра працюватиме і фракція Партії регіонів розблокує трибуну, В.ЛИТВИН відповів, що представники фракції Партії регіонів «мовчать, а це означає, що їм треба порадитися з тими, хто ухвалює рішення».

В той же час В.ЛИТВИН висловив сподівання, що парламент завтра працюватиме.

За його словами, спочатку планується виділити 30 хвилин на виступи уповноважених від фракцій. Потім, додав він, планується розглянути пакет соціальних законів відповідно до їх реєстрації.

В.ЛИТВИН наголосив, що перед голосуванням має бути ухвалено рішення про особливий спосіб голосування за ці законопроекти.

За його словами, йдеться про те, щоб депутати голосували або шляхом підняття рук, або шляхом вставання і оголошення того, підтримують вони рішення чи ні.

В.ЛИТВИН також повідомив, що завтра передбачається звіт уряду щодо виконання бюджету за 2008 рік і за поточний рік, а також заслуховування інформації ради НБУ про грошово-кредитну політику.

За його словами, також необхідно заслухати доповідь Рахункової палати України.

Все це має відбуватися в рамках підготовки до розгляду проекту бюджету на 2010 рік, зазначив голова ВР.

В.ЛИТВИН сказав, що «після того має бути представлення урядом проекту бюджету на 2010 рік».

Він наголосив, що також парламент планує завтра розглянути пропозиції Президента України до заветованого закону про фінансування Євро-2012.

В.ЛИТВИН зазначив, що після сьогоднішньої Погоджувальної ради народні депутати розійшлися «в стані важких роздумів, оскільки атмосфера напруження зростає».

За його словами, і керівники комітетів, і керівники фракцій «вже не можуть спостерігати», як блокується робота парламенту.

«Вони не можуть спостерігати за тим, що одна фракція (йдеться про фракцію Партії регіонів – УНІАН) взяла на себе місію зруйнувати залишки керованості в країні», - сказав голова ВР.