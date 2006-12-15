Черновецькому байдуже, що думає мати Гонгадзе, бо йому треба пам’ятник для весіль

Київському меру Леоніду Черновецькому байдуже, що мати Георгія Гонгадзе та батьки інших загиблих журналістів проти встановлення пам’ятника їх дітям у Києві.

Про це він заявив журналістам під час огляду макетів пам’ятників.

За його словами, головна мета встановлення меморіалу, "щоб країна знала своїх героїв".

"Батьки можуть бути проти, може бути проти багато можновладців, можуть бути проти ті, хто вбивали, і ще багато людей. Дійсно, я прислуховуюсь до цих людей, але незалежно від того, чи проти були б, наприклад, батьки Чорновола чи Гоголя, це ніякого відношення до суспільства немає", - заявив мер.

"Я хочу, щоб нові покоління знали своїх героїв, до речі, їх у нас не так багато", - додав він.

Мер також повідомив, що говорив з Мирославою Гонгадзе, яка, за його твердженням, висловила бажання взяти участь у встановленні цього пам’ятника.

Однак, за словами Черновецького, з оглянутих макетів йому не сподобався жоден.

"Але я приділю цьому особливу увагу, я б хотів, щоб до цього пам’ятника молоді люди ходили, покладали квіти і раділи життю, оскільки життя прекрасне. І Гонгадзе жив прекрасним життям, доки його не вбили", - заявив мер.

При цьому він додав, що хотів би, щоб біля пам’ятника Гонгадзе гуляли весілля і щоб "це був образ переможця".

Проходячи повз один з макетів із зображенням крокуючого чоловіка, Черновецький зазначив, що цей чоловік "має посміхатися, бути торжествующим, і не має бути сумним".

Як відомо, Леся Гонгадзе заявила, що судитиметься з тим, хто встановить пам’ятник її сину.

Українська правда