Ющенко помстився Януковичу і МВС за Луценка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію декількох постанов Кабінету Міністрів про призначення семи заступників міністра внутрішніх справ.

Про це йдеться в Указі Президента, опублікованому на його офіційному сайті.

Зокрема, йдеться про постанови Кабміну від 13 грудня 2006 року № 1731 «Про призначення ФАТХУТДІНОВА В.Г. заступником Міністра внутрішніх справ України – начальником міліції громадської безпеки», № 1734 «Про призначення БОДНАРЯ В.Є. заступником Міністра внутрішніх справ України – начальником Головного слідчого управління», № 1735 «Про призначення СУСЛОВА В.І. заступником Міністра внутрішніх справ України», № 1736 «Про призначення ПЛЕХАНОВА М.А. заступником Міністра внутрішніх справ України з питань кадрової роботи та внутрішньої безпеки», № 1737 «Про призначення МАРМАЗОВА В.Є. заступником Міністра внутрішніх справ України у зв`язках з Верховною Радою України та іншими органами державної влади», № 1741 «Про призначення КУП`ЯНСЬКОГО М.Г. заступником Міністра внутрішніх справ України – начальником кримінальної міліції» та № 1742 «Про призначення КОРНІЄНКА М.В. першим заступником Міністра внутрішніх справ України».

Враховуючи, що основні завдання Міністерства внутрішніх справ України і, відповідно, його посадових осіб пов`язані з формуванням і реалізацією державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, Президент вважає, що зазначені рішення Кабінету Міністрів України прийнято на порушення конституційних повноважень Президента України щодо забезпечення національної безпеки, керівництва у цій сфері та додержання прав і свобод людини і громадянина, передбачених частиною другою статті 102, пунктами 1 і 17 частини першої статті 106 Основного Закону України, на порушення Указу Президента України від 4 грудня 2006 року № 1025 «Про Перелік посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, органів дипломатичної служби, кандидатури для призначення на які погоджуються з Президентом України», яким передбачено погодження з главою держави кандидатур для призначення на посади першого заступника Міністра внутрішніх справ України та заступника Міністра внутрішніх справ України.

Виходячи з цього, Президент вирішив зупинити дію цих постанов. Крім цього, В.ЮЩЕНКО звернувся до Конституційного Суду “для вирішення питання про конституційність зазначених постанов Кабінету Міністрів України”.