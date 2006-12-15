Черновецький на Миколая зібрався в Москву

З 19 до 20 грудня цього року у Москві з візитом перебуватиме делегація Києва на чолі з Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, візит відбудеться на виконання положень Угоди між урядом Москви і Київською міською владою та у зв’язку з підписанням Протоколу про співробітництво в галузі містобудування.

До складу київської делегації також увійшли: Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Київський і всієї України Володимир; заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ; заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ; в.о. заступника голови КМДА – начальник Головного управління економіки та інвестицій Денис БАСС; в.о. заступника голови КМДА – радник міського голови Володимир ГОЛОВАЧ; перший помічник Київського міського голови – керівник групи радників В’ячеслав СУПРУНЕНКО; начальник управління інформаційного забезпечення – прес-секретар Київського міського голови Марина ЛАХНО.