Міністр оборони залишається
18:59, 15 грудня 2006Політика
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Гриценко розмовляв з Януковичем
Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО наголошує, що питання його відставки знято з порядку денного.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів після засідання Ради національної безпеки і оборони України А.ГРИЦЕНКО розповів, що говорив з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ з цього приводу: «розмова була, питання знято, працюємо».
Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано проект постанови про відставку А.ГРИЦЕНКА з посади міністра оборони України. Проект цієї постанови подали народні депутати Олег КАЛАШНІКОВ (фракція Партії регіонів), Василь ВОЛГА (фракція СПУ), Ігор АЛЕКСЄЄВ (фракція КПУ).
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