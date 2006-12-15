Міністр оборони залишається

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО наголошує, що питання його відставки знято з порядку денного.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів після засідання Ради національної безпеки і оборони України А.ГРИЦЕНКО розповів, що говорив з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ з цього приводу: «розмова була, питання знято, працюємо».

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано проект постанови про відставку А.ГРИЦЕНКА з посади міністра оборони України. Проект цієї постанови подали народні депутати Олег КАЛАШНІКОВ (фракція Партії регіонів), Василь ВОЛГА (фракція СПУ), Ігор АЛЕКСЄЄВ (фракція КПУ).